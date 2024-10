Jest nie do poznania na planie filmu. Potargana, czarna czupryna, zero makijażu

Sydney Sweeney przeszła całkowitą metamorfozę, przygotowując się do roli Christy Martin w nadchodzącym biograficznym filmie Davida Michôda o słynnej amerykańskiej bokserce. W trakcie zdjęć do jeszcze niezatytułowanego obrazu, które odbywały się w Karolinie Północnej, 27-latka była niemal nie do rozpoznania. Znana z jasnych włosów aktorka pojawiła się w krótkiej fryzurze typu mullet, z ciemną peruką zawiązaną niebieską bandaną, co nadało jej wygląd zupełnie odmienny od dotychczasowego wizerunku.