Jest wyrok w sprawie Harveya Weinsteina. To koniec kariery słynnego producenta

Harvey Weinstein został uznany winnym dwóch zarzutów w toczącym się przeciwko niemu procesie o napaść seksualną. Są pierwsze ustalenia ławników.

Nowojorski sąd uznał Weinsteina winnym dwóch stawianych mu zarzutów: gwałt trzeciego stopnia i przestępstwa seksualne pierwszego stopnia. Weinsteinowi grozi za to do 25 lat pozbawienia wolności. Ława przysięgłych złożona z siedmiu mężczyzn i pięciu kobiet wydała werdykt w poniedziałek 24 lutego, piątego dnia obrad.

Jak donosi agencja AP, po odczytaniu wyroku na twarzy Harveya Weinsteina malowało się zrezygnowanie. Sędzia nakazał zakucie producenta w kajdanki i przetransportowanie go do więzienia. Wiadomo, że Weinstein trafi na początku do szpitala, bo po niedawnej operacji kręgosłupa wymaga on pomocy medycznej.