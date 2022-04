To koniec. Kolejny wielki aktor rzuca karierę

Aktor na pytanie, czy jest to definitywne pożegnanie z filmem, odpowiedział: - To zależy. Jeśli anioły przyniosą jakiś scenariusz napisany złotym atramentem, który powie mi, że to będzie naprawdę ważne, aby ludzie to zobaczyli, mogę to zrobić. Ale robię sobie przerwę – podkreślił Carrey, który od dłuższego czasy nie ma parcia na szkło. Przed drugą częścią "Sonica" na wielkim ekranie pojawił się w 2016 r. A przez następne lata nakręcił tylko jeden serial - "Kidding".