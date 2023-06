John Goodman nie do poznania. Zrzucił ponad 90 kg

John Goodman przez lata był ulubieńcem publiczności. W Stanach widzowie pokochali go przede wszystkim dzięki roli w sitcomie "Roseanne", który w Polsce jest praktycznie nieznany. Ale nie brakuje produkcji z udziałem aktora, które trafiły do serc polskiego widza. Przykłady? To przecież Goodman wcielał się we Freda Flinstona w filmie z 1994 r. Kultowe są dziś jego role w "Blues Brothers 2000" czy "Big Lebowski". Ostatnio Amerykanin pracuje przy serialu "Prawi Gemstonowie".