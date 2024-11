John Krasinski "najseksowniejszym mężczyzną 2024" magazynu People. Wybór podzielił internautów

John Krasinski, amerykański aktor i reżyser, otrzymał tytuł "Najseksowniejszego żyjącego mężczyzny" przyznawany corocznie przez magazyn People. Ogłoszenie miało miejsce we wtorkowym wydaniu "The Late Show with Stephen Colbert", gdzie Stephen Colbert zażartował: "Jestem dumny, widząc, jak mój przyjaciel z nieporadnego i uroczego chłopaka z sąsiedztwa stał się wielkim, głupim seksownym ciachem".