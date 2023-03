"John Wick 4" rozbił bank. Najlepsze otwarcie w Polsce i na świecie

"John Wick 4" - o czym jest?

John Wick to płatny zabójca, jeden z najlepszych w swoim fachu, który w imię miłości przeszedł na "zawodową emeryturę", próbując zapomnieć o latach czynienia zła. W czwartej części bohater grany przez Keanu Reevesa staje do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność. Jest jeden "problem". Przeciwko sobie ma całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef Markiz de Gramont jest równie wyrafinowany, co bezlitosny.