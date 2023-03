"John Wick 4". Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście

Czy my zasługujemy na Keanu Reevesa? Aktor co rusz udowadnia, że ma wielkie serce do kręcenia filmów, ale przede wszystkim do ludzi. W rozmowie z WP świetnie mówił o nim zmarły Lance Reddick. - Wiecie, co na zawsze zapamiętam? Pierwszą scenę, jaką grałem z Keanu. Wtedy przekonałem się, jak wspaniałym jest aktorem. Ja stoję za pulpitem, on wchodzi do lobby. Zatrzymuje się w połowie drogi i po prostu się na mnie patrzy. Ciarki mnie przeszły, bo wyglądało, jakby jego czarne oczy przenikały mnie na wskroś. Pomyślałem sobie: "O k...a. Ten koleś jest naprawdę Johnem Wickiem. I jest przerażający". Keanu, prawdziwy człowiek, nie jest taką osobą - mówił.