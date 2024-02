Sensacyjne rozstrzygnięcie. Gwiazdą roku kina akcji została drobna kobieta

"Barbie" otrzymała People's Choice Awards w czterech kategoriach: ulubiony film roku (nominacja do Oscara), ulubiona komedia roku (nominacja do Złotego Globu), ulubiony aktor (nominacja do Oscara) i aktorka (brak nominacji do Oscara). Dość niespodziewanie drugim zwycięzcą nagród publiczności stały się "Igrzyska śmierci: "Ballada ptaków i węży".