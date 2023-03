Jonathan Majors pozwany. Gwiazdor "Creed III" i Marvela miał pobić kobietę

Pozew jest pokłosiem aresztowania, do którego doszło w sobotę 25 marca. Anonimowa 30-latka miała wracać z Majorsem taksówką po imprezie do domu, kiedy doszło do rękoczynów. Kobieta zeznała, że w napadzie furii partner uderzył ją w twarz otwartą dłonią, a drugą ścisnął jej szyję.