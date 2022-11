Joseph Khan z Nagrodą za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Wideoklipów

Kahn tworzył teledyski dla takich artystów jak Taylor Swift, Imagine Dragons, Eminem, One Republic, U2, Katy Perry, The Chemical Brothers, Lady Gaga, Gwen Stefani, Blink 182, Wu-Tang Clan, Backstreet Boys, Britney Spears, Mariah Carey, Aerosmith, Faith Hill, Moby, Jamiroquai, Justin Timberlake, George Michael, Kelly Clarkson, Janet Jackson, Black Eyed Peas, Beyonce i wielu innych. Pierwszą nagrodę Grammy przyznano mu za teledysk do utworu Eminema Without Me, zaś drugą za Bad Blood Taylor Swift. Za teledysk do utworu Muse Knights of Cydonia otrzymał Los Angeles Film Festival Audience Award. Wideoklip do Waking Up in Vegas Katy Perry przyniósł mu nagrodę MVPA Video of the Year. Natomiast za Forever Country został uhonorowany American Country Music Award's Video of the Year.