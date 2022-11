Jubileuszowa edycja EnergaCAMERIMAGE już dziś! Zobacz transmisję live z tego wydarzenia

Tegoroczna 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE to wydarzenie, którego absolutnie nie można przegapić. Po dwóch latach przerwy impreza wraca do dawnej, stacjonarnej formy, dzięki czemu filmowcy, dziennikarze i miłośnicy kina ponownie mogą spotkać się we wspólnym gronie, wymieniać wrażeniami i świętować filmowe sukcesy.