Julia Wieniawa i Antoni Królikowski znowu razem. Pojawili się na planie filmu

"Jak pokochałam gangstera" to kontynuacja "Jak zostałem gangsterem" w reżyserii Macieja Kawulskiego. Część druga filmu to odrębna historia oparta na biografii Nikodema "Nikosia" Skotarczaka, w którego rolę wciela się Tomasz Włosok. To postać z nieposkromionym apetytem na sukces, który specjalizuje się w nielegalnym imporcie samochodów do Polski. Opowieść o męskim świecie będzie przedstawiona z perspektywy kobiet. Produkcja pojawi się na Netfliksie w pierwszej połowie 2022 r.