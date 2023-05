Juliusz Machulski o zarzutach wobec "Seksmisji": "Burza w szklance wody"

"Seksmisja" z niezapomnianymi rolami Jerzego Stuhra i Olgierda Łukasiewicza to jedna z kultowych komedii wszech czasów z całą masą doskonale pamiętanych do dziś cytatów. Juliusz Machulski, który wyreżyserował ten film w połowie lat 80., doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że dziś taki film najpewniej nie mógłby powstać. I choć reżyser od lat przekonuje, że jego zamysłem nie była kpina z kobiet, a z totalitarnego systemu, to z zarzutami o seksizm i antyfeminizm mierzy się od lat.