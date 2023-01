Jurorzy wyszli z pokazu "Magazine Dreams". Tłumaczą, dlaczego

Ostatecznie urządzenie zostało już naprawione, a jurorzy będą mogli obejrzeć film Bynuma przed końcem festiwalu. Jurorzy wydali oświadczenie: "Wszyscy przybyliśmy do Utah by celebrować święto niezależnego kina i tych, którzy poświęcają swoje życie na jego tworzenie. To niezwykle ekscytujące, kiedy można siedzieć w jednej sali z innymi ludźmi, którzy też kochają kino i mu kibicują. Ruch kina niezależnego w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się jako sposób na umożliwienie dostępu do kina wszystkim, nie tylko tym, którzy są najbardziej uprzywilejowani. Nasza możliwość jako jury do docenienia pracy, którą wszyscy włożyliście w stworzenie tych filmów, została zakłócona przez fakt, że nie są one dostępne dla nas wszystkich.