Justin Timberlake przyjeżdża znów do Polski. Znane są ceny biletów na koncert w Warszawie

Justin Timberlake kazał na siebie czekać 10 lat polskim fanom. 26 i 27 lipca wrócił do Polski po dekadzie od ostatniego koncertu i rozpalił Kraków do czerwoności. Muzyka promował promuje album "Everything That I Was" w USA i Europie. Okazuje się, że to nie koniec! W 2025 roku znów ruszy w trasę i ponownie odwiedzi Polskę.