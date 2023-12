Już wkrótce "Chłopi" na VOD. Wiemy, kiedy i gdzie

Malowana, animowana produkcja w reżyserii DK i Hugh Welchmanów została polskim kandydatem do Oscara. Okazuje się, że ambicje twórców "Chłopi" wykraczają poza jedną kategorię - producenci zgłosili go aż do sześciu. Wiadomo już, że polskie arcydzieło zostało zakwalifikowane na liście animacji, które mogą zdobyć oscarową nominację. Już 21 grudnia przekonamy się, czy "Chłopi" znajdą się na oscarowych, skróconych listach.