Padł kolejny rekord. "Chłopi" zawładnęli kinami

Pod koniec września dowiedzieliśmy się, że "Chłopi" będą oficjalnym polskim kandydatem do Oscara. Najlepszy film nieanglojęzyczny to niejedyna kategoria, w której możemy liczyć na statuetkę. Twórcy podjęli bowiem odważną decyzję i postanowili zgłosić swoje dzieło do walki o docenienie za najlepszą muzykę.