Już wtedy wiedzieli. Zdjęcie nominowanej do Oscara aktorki robi furorę

Co ciekawe, jej znajomi już w przeszłości przewidzieli, że tak właśnie się potoczy kariera Gladstone. W sieci pojawiło się zdjęcie z pamiątkowej książki, którą amerykańscy licealiści dostają na koniec roku szkolnego. Gladstone pozuje tam z kolegą Joshem Ryderem. Nad ich fotką można zobaczyć, co znajomi z klasy tej dwójki napisali o nich. "Most Likely to Win an Oscar" ("mają szanse na wygranie Oscara") - czytamy.