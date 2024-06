"Karawana jedzie dalej". Tak rosyjskie media walczyły o przetrwanie

Gdy przewodniczący Stowarzyszenia Memoriał staje przed szwedzką rodziną królewską pod koniec 2022 r., formalnie jego miejsce pracy już nie istnieje. Mimo to, odbierając zaszczytną nagrodę podkreśla, że nie jest to zwieńczenie 35 lat pracy Memoriału, a jedynie zachęta, by działać dalej. I nie chodzi tylko o rozgrzebywanie przeszłości, a sprawienie, by na światło dzienne wyszły niewygodne dla władz fakty. Bo bez nich - apeluje Jan Raczinski - nie ma przyszłości, nie ma szans na wzięcie obywatelskiej odpowiedzialności za to, co dzieje się dziś.