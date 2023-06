Odnalazł miejsce stalinowskich zbrodni. Ludzie Putina go za to ukarali

Polityczny aspekt to jedno, ale jak przyznaje bohater dokumentu, największą karą było odcięcie go od dorastającej córki. Ta wróciła do swojej biologicznej babki, która wcześniej nie wywiązywała się należycie z opieki i odebrano jej dziewczynkę. Wcześniej mężczyzna rozstał się z żoną, która po adoptowaniu Nataszy rozmyśliła się i chciała oddać ją do domu dziecka.