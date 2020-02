Kasia Łaska, polska Elza, wystąpi na Oscarach!

"Gdzie nie sięga wzrooook" - śpiewa Kasia Łaska w polskiej wersji językowej "Krainy Lodu 2". Nasza polska Elza wystąpi u boku pozostałych księżniczek na oscarowej gali.

"Kraina Lodu 2" miała szansę powtórzyć wielki sukces pierwszej części, ale nie do końca się to udało. Animacja dostała tylko jedną nominację do Oscarów - za najlepszą piosenkę. W filmie "Into the Unknown" wykonują Indina Menzel i Aurora Aksnes. Podczas zbliżającej się oscarowej gali obie artystki wystąpią z utworem na scenie, a będą towarzyszyć im Elzy z różnych państw. W tym z Polski.

Polska Elza śpiewa głosem Katarzyny Łaski. Polka znalazła się w gronie artystek, które zaśpiewają wspólnie "Into the Unknown" podczas rozdania Oscarów. Wybrano także artystki z m.in. Rosji, Tajlandii, Norwegii i Danii.

Katarzyna podzieliła się także wiadomością za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Długo musiałam czekać na chwilę, w której będę mogła powiedzieć Wam, że ZAŚPIEWAM NA OSCARACH! Teraz kiedy to czytacie, jestem już w Los Angeles w wirze przygotowań. Tu gdzie spełniają się marzenia" - napisała.

"Trudno mi to pojąć, bo przecież takie rzeczy zdarzają się tylko w snach! Okazuje się, że nie ma na tym świecie nieosiągalnych, zbyt odległych marzeń, takich na które nie zasługujemy! Jeśli tylko ciężko pracuje się na swój sukces, to ktoś w końcu to doceni!" - dodała Łaska.

Teraz wyjaśniło się, co od kilku dni zapowiadała Kasia: "To co wydarzy się w najbliższych dniach będzie przygodą mojego życia".

Łaska przez lata związana była z musicalami. Ma na koncie kilka projektów muzycznych i mniejszych ról w programach telewizyjnych. Trudno policzyć za to wszystkie filmy, w których użyczała swojego głosu. Na koncie poza "Krainą Lodu" ma m.in. "Pamiętnik Barbie", "Alvina i Wiewiórki", "Ricka i Morty'ego".

Była też jedną z bohaterek youtube'owego programu "Widzę głosy", w którym opowiadała o swojej pracy.

Zdradziła, że była w szoku, gdy dostała propozycję śpiewania partii wokalnych Elzy w "Krainie Lodu" (pozostałe dialogi to praca Lidii Sadowej). Indina Menzel, która użycza głosu w oryginalnej wersji, jest od lat jej największym wzorem.