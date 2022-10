Smutniak wygląda jak staruszka. Ma 43 lata, ale to ukryto

"Il Colibri" to kolejny włoski film w dorobku Polki, która w wieku 15 lat zaczęła karierę modelki. Wtedy zajęła drugie miejsce w konkursie The Look Of The Year i na trzy miesiące wyjechała do Tokio. Jako 17-latka przeprowadziła się do Włoch, gdzie oprócz modelingu zajęła się aktorstwem. Debiutowała na ekranie w 2000 r., a dwa lata później dołączyła do obsady polskiego filmu "Haker".