"Doktor Dollitle" zmiażdżony przez krytyków i niegrzecznych policjantów [BOX OFFICE USA]

Krytyka, z jaką się spotkał najnowszy film z Robertem "Iron Manem" Downey’em Jr., przyniosła przewidywany skutek. "Doktor Dolittle" w amerykańskich kinach sprzedaje się bardzo słabo, w przeciwieństwie do sensacyjnej komedii "Bad Boys for Life".



Po drodze film stracił nawiązujący do książek Hugh Loftinga intrygujący tytuł "The Voyage of Doctor Dolittle" (w oryginale tytuł został zredukowany do jednego tylko słowa - "Dolittle"), zyskał drugiego reżysera i trzech nowych scenarzystów, zaś jego budżet ze 130 mln dol. wzrósł do 175 mln. To nie wróżyło niczego dobrego. Gwoździem do trumny okazał się udział Roberta Downeya Jr. Tytułowa rola była jego pierwszym nowym wyzwaniem po wieloletniej przygodzie z uniwersum Marvela (na dwóch ostatnich częściach "Avengers" zarobił 160 mln dol.). Iron Manowi w końcu podwinęła się noga, a krytycy nie mieli dla niego litości.