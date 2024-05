Kate Supergwiazda. Ostatnie wydarzenia pokazały prawdę o księżnej

Smutna rzeczywistość jest taka, że większość mediów nigdy nie zmieni sposobu, w jaki zwracają się do członków rodziny królewskiej lub innych osób publicznych. Pałac music na nowo nauczyć się, jak radzić sobie z publicznym głodem informacji. Prawdopodobnie zmieni sposób informowania prasy o określonych tematach. A co do Kate, to przez ostatnich 20 lat księżna Walii pokazała, że walczy o to, czego chce i zrobi to ponownie.