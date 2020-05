Bóg, nastolatka i pożądanie. Niegrzeczna komedia z gwiazdą "Stranger Things"

Zanim Natalia Dyer zaczęła się wcielać w Nancy w megahicie Netfliksa, miała na swoim koncie kilkanaście innych ról, m.in. w "Hannah Montana", "Muzyka duszy" czy "After Darkness". Jednym z ostatnich filmów z jej udziałem jest komedia o dorastaniu "Yes, God, Yes", nagrodzona na festiwalu filmowym w Santa Fe i SXSW. Nieliczni mieli okazję ją obejrzeć na zamkniętych pokazach w zeszłym roku, a nowy zwiastun oznajmia, że wkrótce trafi do szerokiej dystrybucji. W dobie koronawirusa może się skończyć na premierze w formie VoD. Po festiwalowych recenzjach nie ma wątpliwości, że jest na co czekać.