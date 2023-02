Keanu Reeves ma prześladowcę. Aktor boi się o swoje bezpieczeństwo

Prześladowca pojawił się w życiu gwiazdora w listopadzie 2022 r. i od tamtego czasu co najmniej sześć razy próbował się dostać do domu rzekomego krewnego. Reeves wolał dmuchać na zimne i zatrudnił firmę ochroniarską. A także zlecił sprawdzenie, kim właściwie jest 38-latek, który raz zasnął na jego trawniku. Innym razem zostawił plecak, w którym znaleziono m.in. test do badania krwi.