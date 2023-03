Keanu Reeves rzadko mówi o swojej dziewczynie. Teraz zdobył się na przesłodkie wyznanie

Nowa premiera to także okazje dla dziennikarzy, by spotkać się i porozmawiać z Reevesem. Magazyn "People" poświęcił gwiazdorowi kilka stron. Nie zawahał się też zadać kilku bardziej osobistych pytań. Jak np. o to, kiedy aktor ostatni raz... tańczył. Kochany Keanu nie wzbraniał się także przed mówieniem o swojej partnerce.