Kenneth Branagh dla WP: "Ida" to jeden z najwspanialszych filmów ostatnich 50 lat

Kenneth: Mimo że to pierwsza scena filmu, to nagrywaliśmy ją znacznie, znacznie później. Chcieliśmy mieć pewność, że Jude Hill - nasz młodziutki aktor - będzie już czuł tę historię, będzie odpowiednio reagował na to, co działo się na planie. Dopiero po kilku tygodniach zdjęć mieliśmy wiarę, że on udźwignie tę scenę i będzie reagował na bieżąco na wydarzenia, byśmy my nie musieli za bardzo ingerować i powtarzać z nim w nieskończoność tej sceny.