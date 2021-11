EnergaCamerimage. Joel Coen wymienia Polaków, którzy byli dla niego ważni

Joel: Tak, to dokładnie trzecie spotkanie na planie. Lata temu zrobiliśmy razem krótki metraż i tak się poznaliśmy. Myślę, że gdyby to był nasz pierwszy wspólny film, to "Tragedia Makbeta" tak by nie wyglądała. To historia naszej kolaboracji pozwoliła na stworzenie takiego obrazu. Kiedyś ktoś zaproponował mi wyreżyserowanie opery i zgodziłem się pod warunkiem, że Bruno będzie operatorem. Ostatecznie ta produkcja nigdy nie ruszyła, ale wtedy narodził się nasz wspólny pomysł na zrobienie czegoś, co będzie kompletnie inne niż filmy, przy których do tej pory pracowaliśmy.