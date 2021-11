Kręci hity z Wesem Andersonem. Polska? Dobrze znają smak zup i wódki

Gdy robiliśmy "Grand Budapest Hotel", pracowaliśmy w Görlitz, skąd było bardzo blisko do Polski – właściwie można było się przejść na krótki spacer i po chwili było się za granicą. W Zgorzelcu znaleźliśmy wykwintną restaurację, którą pokochaliśmy. W każdy sobotni wieczór chodziliśmy tam na kolację. Częścią naszej ekipy był i jest nadal Paweł Wdowczak, który zrobił z Wesem już kilka filmów. Pracuje jako operator dźwięku. Paweł mieszkał jeszcze do niedawna w Stanach, ale wrócił do Polski, do Łodzi. To on znalazł tę restaurację, zapoznał nas z polskimi zupami. Dobrze pamiętam, jak kupowaliśmy razem papierosy w polskich sklepach.