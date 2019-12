"Kevin sam w Nowym Jorku": Z filmu zniknęła scena z Trumpem. Prezydent USA zareagował

Takiego obrotu spraw nie spodziewał się nawet sam Donald Trump. Jeden z telewizyjnych nadawców wyciął z "Kevina..." scenę z jego udziałem.

Od lat trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez przygód pewnego rezolutnego chłopca w telewizji . "Kevin sam w domu", czy też kontynuacja hitu, "Kevin sam w Nowym Jorku" co roku goszczą na ekranach.

Wydawałoby się, że produkcja powraca jak bumerang głównie po to, by wzbudzić sentyment widzów, to wciąż potrafi wzbudzić gorącą dyskusję. Zwłaszcza wtedy, gdy… znikają z niej określone sceny.