W Hollywood jest skończony. Oddają mu honory gdzieś indziej

W październiku 2017 r. Anthony Rapp oskarżył go o molestowanie seksualne, do którego miało dojść w domu gwiazdora w 1986 r. Rapp miał wtedy 14 lat, a Spacey 26. Rapp nie był jedynym, który oskarżył aktora o przestępstwa seksualne. To był dopiero początek długiej, przerażającej sagi. Z miesiąca na miesiąc wypływały kolejne sprawy, kolejne nazwiska i opisy "spotkań" ze Spaceyem. Wygląda jednak na to, że nie brakuje osób, które mimo to przyznawałyby ważne nagrody wygnanemu z Hollywood aktorowi.