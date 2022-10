Kevin Spacey miał go molestować, gdy miał 14 lat. Aktor wydał oświadczenie

Tu warto przypomnieć, że dla Spaceya kłopoty bynajmniej się nie skończyły. Brytyjska prokuratura oskarża go o molestowanie czterech mężczyzn. A to czubek góry lodowej, bo po tym, jak Anthony Rapp oskarżył gwiazdę "American Beauty", odezwały się jego inne domniemane ofiary. Do tego dochodzi bojkot Hollywood i gigantyczne odszkodowanie, jakie musiał zapłacić Netfliksowi.