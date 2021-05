Kevin Spacey wraca do gry. Oskarżyciel potępia jego chęć powrotu do aktorstwa.

We włoskiej produkcji, której reżyserem jest legenda włoskiego kina Franco Nero, hollywoodzki aktor ma zagrać niewielką rolę policyjnego detektywa, który będzie prowadził śledztwo w sprawie niewidomego artysty (niesłusznie?) oskarżonego o pedofilię. Wydaje się, że nie przypadkiem Spacey wybrał akurat taką rolę na swój powrót do aktorstwa. Dodajmy, że "L’uomo Che Disegnò Dio" będzie kręcony we Włoszech, bo w Stanach dwukrotny zdobywca Oscara na długo jeszcze pozostanie persona non grata.