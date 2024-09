Kilka lat temu zniknęła z mediów. Dziś Agnieszka Jastrzębska ma szansę na Oscara

To nie koniec niespodzianek. Okazuje się, że drugim reżyserem filmu oraz producentem jest Mikołaj Lizut. Dziennikarz od lat pracuje w radio TOK FM. Widzowie mogą go kojarzyć z roli komentatora w programie "Na językach". - Naszą rolą jako twórców jest wyciąganie widzów ze strefy komfortu, granie na emocjach, poruszanie nimi, a także poruszanie umysłami. Mam wrażenie, że w przypadku "Pod wulkanem" to się uda - mówił Lizut na konferencji.