Schwarzenegger kontra Gibson. Kto popiera Harris, kto popiera Trumpa?

Do wyborców Donalda Trumpa aplelował też gwiazdor filmu "Beetlejuice Beetlejuice" Michael Keaton. "Kiedy powiedział kilka lat temu, że mógłby zastrzelić kogoś na Piątej Alei, a ludzie dalej by na niego głosowali, mówił w zasadzie coś innego. Twierdził, że jego wyborcy są tak durni i głupi, że po czymś takim, też by na niego głosowali. Oni nie mają do was żadnego szacunku, zaufajcie mi. (…) Chcę powiedzieć kilka słów, głównie do facetów, którzy uczestniczą w wiecach wyborczych Trumpa i Muska. Tak naprawdę, oni was nie szanują. Śmieją się z was za waszymi plecami i uważają, że jesteście głupcami".