Kina w Polsce otwarte. "Świetny start, który przekroczył nasze oczekiwania"

Trzeci powrót to około 100 tys. widzów. Niestety, dokładna liczba osób w kinach nie będzie raczej podana do publicznej wiadomości, gdyż oficjalne zestawienie z weekendu nie uwzględnia pokazów przedpremierowych. A to właśnie głównie one gromadziły najwięcej widzów na salach. Prezes Heliosa wymienił cztery filmy, które cieszyły się największą popularnością: "Co w duszy gra", "Godzilla vs. Kong", "Jeden gniewny człowiek" oraz "Mortal Kombat". W tym gronie tylko ten pierwszy tytuł nie był pokazywany w ramach przedpremierowych pokazów.