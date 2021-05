Rusza kinowa karuzela. Jakie filmy będzie można obejrzeć od 21 maja

"Wolka" – polsko-islandzka produkcja. W głównej roli będziemy mogli zobaczyć Olgę Bołądź. Bohaterkę filmu poznajemy w więzieniu. Annie zostały ostatnie dni odsiadki, a to oznacza, że zbliża się czas, aby rozliczyć się z przeszłością. Jej nadrzędnym celem jest odnalezienie Doroty, z którą ma rachunki do wyrównania. Poszukiwania sprowadzają ją na Islandię, gdzie podając się za przyjaciółkę Doroty, szybko zyskuje zaufanie jej rodziny. Tylko one dwie wiedzą, o co toczy się gra…