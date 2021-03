Kina w Warszawie i w Gdańsku ponownie zamknięte. Co dalej?

"Zaostrzamy zasady bezpieczeństwa w województwach o najwyższej liczbie zachorowań" – informuje Kancelaria Premiera. I tak, w ostatnich dniach i godzinach do Warmii i Mazur dołączyły trzy kolejne województwa, w których obowiązywać będzie lockdown. 5 marca dowidzieliśmy się, że punkt krytyczny zachorowań przekroczyło Pomorze. Dzisiaj ten sam los spotkał województwo mazowieckie i lubuskie. Oznacza to, że w tak dużych miastach, jak Warszawa, Gdańsk czy Zielona Góra kina w najbliższych dniach będę musiały zawiesić swoją działalność.

W województwie pomorskim kina zostaną zamknięte 13 marca, czyli w sobotę. W mazowieckim oraz lubuskim widzowie będą mogli oglądać filmy na dużym ekranie jeszcze do końca weekendu. Lockdown zostanie tam wprowadzony 15 marca. Nowe obostrzenia mają obowiązywać do 28 marca. Dotyczą one również województwa warmińsko-mazurskiego.