Majówka w kinie, ale... na kanapie. Od piątku codziennie jeden hit

W odpowiedzi na zamknięcie kin z powodu pandemii koronawirusa platforma WP Pilot od kilku tygodni oferuje niemal codzienne pokazy kinowych produkcji, których widzowie mogli nie zdążyć zobaczyć na wielkim ekranie. Wśród nieprzerywanych reklamami hitów, które dotychczas oglądali widzowie, wyróżnić można m.in. Oscarowych laureatów, takich jak Najlepszy film 2019 roku "Parasite" oraz 10-krotnie nominowany do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej wojenny "1917".

Każdy z tych filmów można obejrzeć w ograniczonym tylko wielkością kanapy gronie za symboliczną kwotę 12,90 zł. Tyle właśnie wynosi cena biletu, w który, tak jak w tradycyjnym kinie, warto zaopatrzyć się odpowiednio wcześniej, by nie uronić ani minuty. Codziennie okazja na seans jest tylko jedna, a emitowane filmy nie powtarzają się.

"Proxima", seans 1 maja o 21:00

"Proxima" to film nominowanej do Oscara w kategorii Najlepszy film nieanglojęzyczny scenarzystki Alice Winocour .

Kiedy Sara zostaje wybrana na członka załogi misji "Proxima”, jej dotychczasowe życie zaczyna się komplikować. Jako astronautka jest gotowa, by spełnić swoje marzenia i polecieć w kosmos, ale jako matka boi się rozłąki z córką. Każda jej decyzja okazuje się i dobra, i zła. Jednocześnie.

"Urwis", seans 2 maja o 16:00

"Urwis" to z kolei komediowa propozycja dla młodszych widzów prosto od producentów kultowego "Shreka".

Urwis od szczeniaka żył w luksusie, nauczony, że na jedno szczeknięcie ma do dyspozycji służbę, miski pełne serdelków i drapanie za uchem. Niestety jego ukochana Pani po długim i szczęśliwym życiu przenosi się do wieczności, a jej spadkobiercy nie lubią czworonogów. Z dnia na dzień rozpieszczony kanapowiec traci dach nad głową i jedyną bliską osobę.

Sam w dzikim, pełnym niebezpieczeństw świecie musi nauczyć się panujących tam reguł: na kogo warknąć, a komu pomerdać, w którym śmietniku szukać smacznych kąsków, a co najważniejsze – jak znaleźć prawdziwego przyjaciela. Trzeba przyznać, że sam sobie nie ułatwia zadania, bo wszystkich wokół traktuje z wyższością i niechęcią. Czeka go więc trudna szkoła życia, dopóki nie zrozumie, że zamiast pokazywać kły lepiej wyciągnąć do innych łapę.