Kino WP Pilot nie zwalnia tempa. Pięć gorących premier już wkrótce

Po niebywałym sukcesie pierwszych trzech seansów w Kinie WP Pilot, wśród których oglądać mogliśmy m.in. nagrodzony czterema Oscarami najlepszy film 2019 roku, przyszła pora na kolejne premiery. Już od czwartku rusza maraton hitów - kolejne pokazy codziennie o 20:00.

Widzowie spragnieni filmowych nowości w dobie koronawirusa mogą zamawiać płyty DVD i Blu-Ray, przeglądać ofertę platform streamingowych, albo wybrać się do Kina WP Pilot, które zaprasza na codzienny seans pay per view z inną nowością. Pomysł ten różni się od typowego VoD (film na życzenie), ponieważ kupując bilet na pokaz o danej godzinie można go obejrzeć najtaniej w Polsce.

Bilety na każdy seans kosztują zaledwie 12,90 zł. W przeciwieństwie też do tradycyjnej telewizji, filmy nie są przerywane reklamami. W minionym tygodniu WP Pilot pokazało m.in. nagradzany "Parasite" oraz "Na noże" rewelacyjny kryminał z obsadą przyszłego Jamesa Bonda w rolach głównych. Daniel Craig i Ana de Armas, które ściągnęły przed ekranu tłumy, już na jesieni będzie można bowiem oglądać w "Nie czas umierać".

W najbliższych dniach w ofercie Kina WP Pilotwidzowie będą mogli się zaś zapoznać z rewelacyjnymi "Dżentelmenami" w reżyserii Guya Ritchiego. Film kultowego twórcy miał polską premierę 14 lutego, zbierając zatrzęsienie pozytywnych recenzji. Niestety zamknięcie kin z powodu pandemii koronawirusa spowodowało, że nie wszyscy chętni na seans zdążyli obejrzeć dzieło reżysera "Przekrętu" czy "Sherlocka Holmesa".

Zobacz też: "Dżentelmeni": Matthew McConaughey zachwyca się filmową żoną i reżyserem

Piątkowy seans filmu w Kinie WP Pilot będzie pierwszą okazją do zapoznania się z tytułem za pośrednictwem VOD w Polsce. Premiera "Dżentelmenów" to wydarzenie bez precedensu, gdyż jeszcze nigdy filmu nie oferowano widzom na podobnej zasadzie. Jest tylko jedna okazja, by go obejrzeć w zasadzie za półdarmo, więc bilety warto kupić z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jak wygląda pełny repertuar Kina WP Pilot na najbliższe dni?

"Kod Dedala" (16 kwietnia, czwartek)

Dziewięciu tłumaczy z całego świata zostaje zamkniętych w luksusowym bunkrze. Mają wspólnie pracować nad przekładem finałowej części bestsellerowej trylogii, na którą czekają miliony fanów. Praca marzeń okazuje się jednak więzieniem. Brak kontaktu ze światem i rygorystyczne zasady zaczynają budzić frustracje.

Materiały prasowe Podziel się

Kiedy fragment książki, wraz z żądaniem okupu, pojawia się w Internecie, rozpoczyna się polowanie na winnego i wyścig z czasem. Nikt nikomu nie ufa, każdy jest podejrzany, każdy ma motyw a bezwzględny wydawca nie cofnie się przed niczym, by zdemaskować i ukarać ją lub… jego. Trzymające w napięciu kino z zaskakującym finałem.

Film inspirowany kulisami wydania "Inferno" Dana Browna. Tłumacze zostali zamknięci w odosobnionym miejscu, dzięki temu udało się uniknąć piractwa a książka zarobiła 250 milionów dolarów.

"Dżentelmeni" (17 kwietnia, piątek)

Londyński półświatek obiega plotka, że Mickey Pearson (Matthew McConaughey), Amerykanin, który zbudował tu narkotykowe imperium, chce się wycofać z rynku. Może nie służy mu klimat albo obawia się brexitu. Grunt, że rodowici brytyjscy bandyci węszą okazję do przejęcia jego biznesu. Sypią się oferty, groźby, pochlebstwa. Niektórzy próbują szantażu albo przekupstwa. Pearson jednak najwyraźniej nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

Materiały prasowe Podziel się

By mu w tym pomóc, niektórzy bardziej niecierpliwi sięgają po broń. A pewien cwany i dowcipny dziennikarz (Hugh Grant) szykuje przekręt, który może zmienić reguły gry. Pearson okazuje się jednak mistrzem gangsterskiej wolnej amerykanki. Zaczyna się bardzo kosztowna wojna. Ale dżentelmeni przecież nie rozmawiają o pieniądzach.

"Pan T" (18 kwietnia, sobota)

Powstająca z powojennych ruin Warszawa roku 1953 to miejsce, w którym wszystko jest możliwe. Wszechobecna niepewność, donosy i kontrola oswajane są wódką i dobrym towarzystwem, w podziemiach kościoła daje się słyszeć jazz, a przypadkowe spotkanie w toalecie z I sekretarzem Bolesławem Bierutem może zakończyć się niespodziewaną nietrzeźwością. To wszystko zna z własnego doświadczenia niejaki Pan T. – uznany pisarz, który mieszka w hotelu dla literatów.

Materiały prasowe Podziel się

Mężczyzna utrzymuje się z korepetycji dawanych pięknej maturzystce, z którą łączy go płomienny romans. Pewnego dnia do sąsiedniego mieszkania wprowadza się chłopak z prowincji, który marzy o karierze dziennikarza. Pan T. staje się dla niego mistrzem i nauczycielem. Życie głównego bohatera nabierze tempa, gdy władze zaczną podejrzewać go o niecne zamiary wysadzenia Pałacu Kultury i Nauki, ponętna uczennica zaszokuje go niespodziewanym wyznaniem, a Urząd Bezpieczeństwa zacznie śledzić każdy jego ruch. W tej rzeczywistości pełnej absurdów trudno będzie zachować powagę.

"Futro z misia" (19 kwietnia, niedziela)

Film Michała Milowicza to plejada gwiazd w sensacyjnie śmiesznej historii o przekręcie prawie doskonałym ze Sławomirem Zapałą w brawurowej roli romantyka, który w imię uczucia do kochającej luksusy niewiasty, trafia w samo serce gangsterskich porachunków.

Materiały prasowe Podziel się

Boss podhalańskiej mafii, o wiele mówiącej ksywie Nerwowy, jest wściekły. To akurat w jego przypadku normalne, bo facet z natury nie jest oazą spokoju, ale tym razem ma naprawdę dobry powód. Jego ludzie podczas brawurowej akcji ukradli z komisariatu w Tczewie 120 kilogramów ziołowej herbatki. Po cholerę gangsterom ziołowa herbatka? No właśnie. W policyjnym magazynie miała być marihuana, ale ktoś ubiegł zakopiańskich zakapiorów i zwiał z towarem. Całej sprawie bacznie przyglądają się agenci Dzik i Żubr z CBŚ, którzy podejrzewają przekręt na wojewódzką skalę. Tymczasem na Pomorzu ktoś handluje doskonałej jakości „trawką”

"Śnieżna paczka" (20 kwietnia, poniedziałek)

Najnowsza animacja współtwórców filmów "Jak ukraść Ksieżyc", "Sekretne życie zwierzaków domowycg" oraz "Epoka lodowcowa 4".

Materiały prasowe Podziel się

Porywająca komedia o przygodach arktycznego lisa i jego polarnych przyjaciół, którzy muszą połączyć siły w walce z podbiegunowym złoczyńcą. Swifty, polarny lis, pracuje na arktycznej poczcie, ale marzy skrycie o karierze psa-kuriera, która zwyczajowo przypisana jest psom husky. Pewnego dnia, by udowodnić swe niezwykłe umiejętności postanawia osobiście dostarczyć przesyłkę do odległego adresata. U celu Swifty odkryje, że odbiorcą przesyłki jest ekscentryczny mors, który planuje roztopienie arktycznych lodów, by zatopić świat i zyskać nad nim absolutną władzę. Swifty musi skrzyknąć swych najdzielniejszych przyjaciół, by pokrzyżować te podstępne plany i pokazać światu, że nie warto zadzierać z lis-tonoszem i jego ekipą lodowcową.