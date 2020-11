"Klauzula sumienia". Nie chcieli jej obsłużyć na stacji

Strajk Kobiet i przetaczające się przez kraj protesty wzbudzają skrajne emocje, podobnie jak jego logo, czyli czerwona błyskawica zaprojektowana przez Olę Jasieniowską. Grafika porównywana jest przez przedstawicieli prawicy m.in. nawet do symbolu SS. Jak się okazuje, znaczek wywołuje emocje nie tylko wśród polityków, ale i zwykłych obywateli. Przez co dochodzi do kuriozalnych sytuacji.