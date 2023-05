Kłótnia z żoną drogo go kosztowała. Mają już dość jego humorów

W 2021 roku Jennifer Lopez i Ben Affleck wrócili do siebie po 17 latach. Rok później pobrali się i od tamtej chwili są nieustająco obserwowani przez tabolidy, które zdają się nie wierzyć, że ten reaktywowany związek może długo przetrwać. Paparazzi podążają więc za nimi na zakupy, do restauracji, towarzyszą im podczas wakacji. Lopez to nieproszone towarzystwo znosi z dużą cierpliwością, Afflecka ponoszą jednak czasami nerwy.