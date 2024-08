Kobieciarz, starszy o 20 lat playboy napisał: "Bądź głupia, przyjedź"

- To, że Krzysztof był dyrektorem, odstręczało mnie od niego. Ale… na zakończenie sezonu teatr pojechał na festiwal do Zamościa. Wszyscy bawili się świetnie, a dyrektor siedział smętny. Poprosiłam go do tańca i odkryłam, że to fantastyczny człowiek - wspominała potem w jednym z wywiadów. Tym tańcem musiała zawrócić mu w głowie. Co prawda prosto z tego Zamościa wyjechał aż na Mazury, ale zostawił kartkę z wiadomością: "Bądź głupia, przyjedź".