"Kogel Mogel" powrócił. Narzekamy na polskie komedie, ale wciąż je kochamy

W genialnej improwizacji Zdzisława Maklakiewicza w "Rejsie" dowiadujemy się, że "w polskim filmie, proszę pana, to jest tak: nuda… Nic się nie dzieje. W ogóle brak akcji. Nic się nie dzieje. Tak, proszę pana… Dialogi niedobre… Bardzo niedobre dialogi są. […] No aż mi się chce wyjść z kina, proszę pana… I wychodzę… No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci… Pani płaci… My płacimy… To są nasze pieniądze, proszę pana". Inżynier Mamoń narzekał tak ponad 50 lat temu i my teraz także często narzekamy, zwłaszcza na romantyczne komedie. Ale płacimy te nasze pieniądze i wygląda na to, że dobrze się też bawimy.