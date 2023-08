Kolejna klapa giganta. "Blue Beetle" zdetronizował jednak hit tego lata

Na papierze Warner Bros. może mieć małe powody do radości mimo wszystko, bo w końcu "Barbie" i "Blue Beetle" to jego filmy. Problem w tym, że o ile ten pierwszy to megahit, drugi zapewne może nawet nie zarobić tyle, by zwrócić swój budżet (ponad 100 mln dolarów), nie mówiąc o kosztach promocji, ale te rzekomo mają być bardzo niskie.