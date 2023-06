Totalna porażka. "Flash" zawiódł najniższe oczekiwania

Zdjęcia do "Flasha" ruszyły jesienią 2021 r. Później ogłoszono, że w filmie do roli Batmana powróci Michael Keaton, który ostatni raz wkładał kostium Obrońcy Gotham trzy dekady temu. Niestety nawet on nie pomógł "Flashowi" uniknąć porażki.