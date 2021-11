Kolejna tragedia na planie "Rust". Członek ekipy w szpitalu

21 października światem wstrząsnęła informacja o tragicznym wypadku na planie filmu "Rust". Alec Baldwin przypadkowo postrzelił reżysera i operatorkę w trakcie ćwiczenia ruchu rewolwerem do sceny. Halyna Hutchins dostała w brzuch. Umierała na rękach przyjaciela, który pracował przy "Rust" jako główny oświetleniowiec. Szczegóły tej tragedii bada wciąż prokuratura, ale niewykluczone jest, że osoby z produkcji mogą usłyszeć zarzuty. Część ekipy broni produkcję i podkreśla, że wszystkie zasady bezpieczeństwa były zachowane. Nie brakuje jednak osób, które są zdania, że doszło do rażących uchybień, przez co ekipa nie czuła się bezpiecznie.