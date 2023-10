Komediowy slasher idealny na święta. Zobacz zwiastun horroru, który podbije kina

Zapomnij o schematycznych horrorach zalewających ekrany przy okazji Halloween. W sieci właśnie ukazał się zwiastun nowego filmu, komediowego slashera, odwołującego się do historii kina. Tytuł nawiązuje do słynnego "It's A Wonderful Life" (pol. "To wspaniałe życie") z 1946 roku, który w Stanach ma równie kultowy status filmu świątecznego, co "Kevin sam w domu" w Polsce.