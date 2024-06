Koniec fatalnej serii. W końcu przebój na miarę letniego sezonu

Łatwo wyjaśnić, co reżyser miał na myśli. Jego "Diuna" nie jest bowiem filmem adresowanym do masowej widowni. To kino gatunkowe, science-fiction w klasycznym wydaniu, które wiele osób z założenia odrzuca. Żeby hollywoodzka machina mogła sprawnie funkcjonować sukces muszą odnosić także "popcornowe blockbustery". A te w tym roku, z nielicznymi wyjątkami, sprzedają się fatalnie. Podczas minionego weekendu pojawił się jednak tytuł na miarę letniego sezonu – "W głowie się nie mieści 2".